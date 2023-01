"Me derretí entero": DJ Méndez revela el halagador piropo que le dijo Jennifer López

Hoy en la noche será emitido un nuevo capítulo del programa "Juego textual" de Canal 13 y en la instancia, el invitado DJ Méndez detallará aspectos no revelados de su vida.

En la instancia, el también cantante también ahondará en su candidatura como alcalde de Valparaíso en 2016, así como las situaciones al límite que el intérprete de "Estocolmo" vivió durante su estadía en Suecia a principios de los 2000.

"Probé de todo, cualquier droga que pudieras nombrar, porque era un loquillo que quería vivir la vida. Yo estaba pesando 45 kilos, dormía dos horas. Me iba a morir al ritmo que iba, perdí la noción del tiempo", relatará.

Aunque según señaló, Méndez también vivió momentos memorables, como cuando coincidió con Jennifer López en la mesa de un club privado: "Me dijo 'You got beautiful eyes and I love your smile (tienes lindos ojos y me encanta tu sonrisa)'".

"Yo me considero con harta personalidad, pero ella era Jennifer Lopez, así que me derretí entero", declaró.