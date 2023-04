"Mi hija me lo reprocha siempre": Blanca Lewin recordó que estuvo a punto de trabajar con Pedro Pascal

Durante el programa "Hora 25", Blanca Lewin recordó cuando estuvo a punto de actuar con Pedro Pascal en una película hace unos años.

"¿Tú sabes que yo una vez casi actúo con Pedro Pascal en una película? Nadie lo conocía entonces como que no sabíamos y el director me dijo: '¿Por qué no traemos un actor chileno como de tu entorno?' y llamamos a Pablo Cerda", reveló con pesar la actriz de "La vida de los peces" a la periodista Isabel Plant, mientras hablaban de la carrera del intérprete de "Joel Miller" en "The Last Of Us".

Entre risas, la conductora del espacio de NTV, agregó: "Mi hija me lo reprocha hasta el día de hoy como: '¿Por qué dijeron que no?' pero bueno, no lo conocíamos".

Pascal, que ha ganado reconocimiento estos últimos años por sus papeles en "The Mandalorian" y "The Last of Us", estará presente en el Festival de Cannes 2023, donde presentarán el corto "Strange Way of Life" que protagoniza junto a Ethan Hawke.