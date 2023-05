Miley Cyrus sobre su pasado: "Sentí cierta culpa y vergüenza por toda la controversia y el malestar que causé"

La estrella del pop Miley Cyrus sostuvo una distendida entrevista con la edición británica de la revista Vogue, de la que fue portada, y analizó el por qué en el pasado llegó a actuar de una manera que generó escándalo.

Una década atrás, en 2013, la cantante estadounidense pasó por uno de los momentos más controvertidos de su carrera, periodo en el que se desmarcaba de su imagen de exchica Disney.

"Durante años sentí cierta culpa y vergüenza por toda la controversia y el malestar que causé", señaló la intérprete de "Jaded", quien a pesar de arrepentirse de haber provocado a las audiencias, criticó la severidad con la que fue tratada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por British Vogue (@britishvogue)

"Ahora que soy adulta, me doy cuenta de la dureza con la que fui juzgada", y enfatizó que "los adultos me juzgaron con dureza cuando era niña y ahora, a mi edad, me doy cuenta de que yo jamás lo haría".

Además, la artista quien está en una relación con Maxx Morando desde 2021, repasó el significado de su canción "Flowers", quien ha sido linkeada por fans como dirigida, supuestamente, a su expareja Liam Hemsworth.

"La escribí de una manera muy diferente. La canción era originalmente: 'Puedo comprarme flores, escribir mi nombre en la arena, pero no puedo amarme mejor que tú [en la publicada de manera oficial es: 'Pero puedo amarme mejor que tú']", señaló.

Y añadió: "Puedo ser mi propia amante, pero tú eres mucho mejor. La canción sigue un poco la filosofía de: 'Fíngelo hasta que lo logres', de la que soy muy fan".