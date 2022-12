Un hombre afectado por los recientes incendios en Viña del Mar frenó en seco al periodista Rodrigo Sepúlveda, mientras este realizaba uno de sus típicos discursos en los que intenta ponerse en los pies de otras personas. "Rodrigo, por favor, discúlpame, te voy a interrumpir... Yo no estoy pidiendo trabajo. Rodrigo, no me pidas trabajo por favor, públicamente, porque no lo necesito. No digas, por favor, que yo a lo mejor soy un hombre acabado, porque aquí me ves de pie", le replicó respetuosamente el hombre.

