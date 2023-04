"No he dicho cosas con mala intención": Jordi Castell respondió a las críticas tras dichos sobre exiliados

A propósito de Pedro Pascal, Jordi Castell hizo desafortunados comentarios sobre los exiliados políticos, causando controversia por sus dichos, donde señaló que el actor de "The Mandalorian" tuvo "suerte" de haber crecido en el extranjero debido a la situación política del país durante la dictadura.

Ahora, a semanas de la polémica, el panelista de "Tal Cual" en TV+, respondió a las duras críticas que ha recibido.

"Nunca me ha importado mucho lo que piense la gente o por las razones que me funan, porque nunca he dicho cosas con mala intención", dijo el fotógrafo a Página 7, asegurando además que no pedirá disculpas por sus palabras porque no es consciente "de que esté ofendiendo a nadie".

El comunicador continuó lanzándose contra sus retractores, tachándolos de "gente amarga y que no tiene su paz mental resuelta que dispara por dispara", señalando también que no hará autocrítica sobre sus palabras.

"Me hubiera encantado ser exiliado y haber crecido en un país que no hubiera tenido una dictadura atroz como la que vivimos, en una cárcel como era Chile en la época de Pinochet. Fue la misma discusión que tuve con mi papá, yo sé que es fuerte decirlo, pero si a mí me hubieran dado a elegir, feliz hubiera crecido en un país del primer mundo", finalizó.