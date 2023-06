"No le compro": Ignacia Michelson acusó a Vale Roth de llamar a Marcianeke para hablar mal de ella

La modelo Ignacia Michelson realizó una fuerte acusación en un live de Instagram, en el que señaló que Valentina Roth junto a su marido llamaron a su expareja, Marcianeke, para hablar mal de ella.

Hace bastante tiempo que la relación entre Michelson y Roth ha sido blanco de polémicas, a pesar de que trataron de trabajar juntas en 2019 en un show en el club "Diosas", las modelos han compartido por redes sociales diferentes encontrones en discoteques.

En este caso, la chica reality expuso que "la muy pendeja lo llama y no habla ella, habla el marido, obviamente con ella al lado, hablando cosas que yo era esto, era lo otro y ella: 'yo soy super buena vibra, soy mamá', no le compro ese papel".

Esta nueva polémica sale a la luz en medio de que Roth se encuentra en una situación complicada por su hija, que nació hace unos días con inmadurez respiratoria.

Además, la acusación no solo la involucra a ella, sino también su marido, Miguel de la Fuente, que la exPlayboy aseguró que le envió mensajes amenazándola por Telegram.

Sin detallar mucho, Michelson arremetió con que "¿Ustedes son pendejos creyendo que una mujer por esta embarazada cambió? No, mi amor, la gente no cambia". Y aclaró que "¿Quieren pruebas?, se las voy a mandar cuando llegue a Santiago, porque yo no hablo sin tener pruebas".

En tanto, Roth compartió esta mañana en Instagram que "anoche estuve archivando conversaciones en Whatsapp, de cuando me cuentan algo que no quiero saber. Así no veo los chats si me cuentan algo que no me interesa. Estoy en otra parada ahora, tengo la cabeza en otro lado".