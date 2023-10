"No te queremos": Aseguran que padres de Clara Chía no soportan a Piqué

No todo ha sido color de rosas para la relación conformada por el exjugador del Barcelona Gerard Piqué y su actual novia Clara Chía al ser recientemente reveladas tensiones familiares.

Desde que fue conocido el romance entre ambos en medio del escándalo de la separación de Piqué con Shakira, el par ha estado en el foco de los medios y ahora no ha sido la escepción, ya que un paparazzi aseguró que los padres de Clara Chía no soportan a su yerno.

"La familia de Clara Chía no quiere a Piqué, los papás no lo quieren", relató el periodista Jordi Martín en charlacon el portal mexicano TV Notas, y agregó que el exdeportista "no puede pisar la casa" de los padres de la joven.

En ese sentido, Martín aseveró al mismo medio que por ese mismo motivo, la joven de 24 años está evitando ir a su hogar, ya que en sus palabras, su pareja "no puede pisar la casa".

"Cuando Piqué se va a Miami a ver a sus hijos, Clara Chía no duerme en casa de sus padres, duerme en casa de una amiga, porque está enfadada con sus padres porque no aceptan a su pareja", comentó.

De acuerdo al paparazzi, los suegros de Gerard Piqué le dijeron que simplemente no lo aceptaban en una oportunidad que visitó el inmueble. "No te queremos", habrían dicho Lluís y Marga según el paparazzi.