Pablo Herrera: "El ayahuasca me ayudó a dejar la adicción al alcohol"

El cantante Pablo Herrera habló en detalle de su superada adicción al alcohol y aseguró que se sanó gracias a un tratamiento con ayahuasca, un brebaje de origen indígena.

"La fama me ha mareado algunas veces, sobre todo con las adicciones. Pero eso lo manejé a través de la ayahuasca: me hice sesiones de ayahuasca en la selva en Perú y eso me quitó la adicción, y de alguna forma me volví a enfocar en la música", explicó en el programa "Sin Dios ni Late".

Herrera lleva siete años alejado del trago gracias a esta experiencia alucinógena, la cual le cambió la vida. "Agradezco tanto haber dejado el copete porque trae problemas. Ahora que no tomo despierto, el primero de todos. El estómago está bien. Ando contento", señaló.

La adicción de Pablo Herrera

Sobre sus años pasados, el artista señaló que "fui bien feliz, pero mi familia no. Mis hijas lo pasaron pésimo. Era horroroso".

"El tomar me ponía más conversador. Es rico el copete. Es exquisito. En vez de un Ravotril, de ansiolíticos. Siempre me gustó el copete. Hace 7 años, en todo caso, no tomo", resaltó.