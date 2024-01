Pampita y lo que lamenta de separación con Vicuña: "No me parece algo natural"

La modelo y figura televisiva argentina, Carolina "Pampita" Adorhaín, comentó que a pesar de vivir una vida feliz junto a sus hijos y padre de su pequeña, hay algo aún a lo que no se acustumbra.

Ya pasaron algunos años desde el polémico quiebre entre Pampita y el actor chileno Benjamín Vicuña, y tras la tormenta, ella rehizo felizmente su vida y ahora está emparejada con Roberto García Moritán, padre de la pequeña Ana.

Como corresponde a cada padre separado, Pampita no puede estar con los hijos que comparte de su antiguo matrimonio con Vicuña, y sus adorados Bautista, Beltran y Benicio deben repartir su tiempo al pasar por separado con cada uno.

¿Qué es lo que añora Pampita?

En una conversación que Carolina Adorhaín tuvo con la hermana de Wanda Nara, Zaira Nara, la mujer de 45 años lamentó el único hecho de su antiguo matrimonio, que es el no poder disfrutar a tiempo completo con sus niños.

"¿Cómo haces con los chicos? ¿Te pasó de sufrir los momentos de silencio?", consultó la modelo a Pampita.

"Me mata que no estén. No me voy a acostumbrar nunca a que finde por medio no estén o las vacaciones partirlas al medio. Mis hijos naturalmente tendrían que estar conmigo todo el tiempo", lanzó.

Aunque dio a entender que a pesar de sus reproches, comprende que así debe ser. "Me gusta verlos, me gusta que estén, me gusta que haya ruido en la casa. No me parece algo natural que no estén la mitad del tiempo. Me pierdo la mitad del tiempo de mis hijos por tener vidas separadas, me tengo que acostumbrar", dijo.