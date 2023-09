Pedro Carcuro responde a Cathy Barriga ante críticas por preguntas: "Yo hice la pega"

Sí Cathy Barriga se descargó contra TVN por su inconformidad con las preguntas de Pedro Carcuro, el periodista salió ahora a comentar sus propias observaciones respecto a lo ocurrido.

Días atrás, al ser invitada nuevo programa del locutor "Como Pedro por su casa", la exchica Mekano manifestó su fastidio ante las preguntas dichas por el animador, aunque eximió a Carcuro de sus críticas.

"La que faltó el respeto no fui yo, sino fue un sistema. Yo no sé si la persona no sabía, el tema es que aquí había una intención. Estaban las imágenes de hace casi tres años, solo Maipú", lanzó en ese entonces.

¿Qué le respondió Pedro Carcuro a Cathy Barriga?

Fue durante una reciente entrevista que Carcuro reflexionó acerca de la situación. "Uno de pronto puede terminar molesto por alguna pregunta que no le agradó, por una pregunta que hace sentir incómodo, forma parte del juego.

"Del juego del ida y vuelta y uno tiene que aceptar que se haya molestado", comentó a TiempoX y agregó que "no fui particularmente agresivo" con Cathy Barriga, sino que, todo lo contrario"

"Hice las preguntas que la gente estaba esperando... Yo hice la pega, yo no sé si ella esperaba otro tipo de entrevistas", dijo el animador.

En la misma línea, argumentó que "no hice afirmaciones a través de las preguntas, fui cuidadoso, le pregunté las cosas que han estado en la opinión pública, en la palestra, desde que ella dejó la alcaldía hasta ahora".

"No había un tono de ataque, la recibimos y la despedimos con cariño, pero ella se fue muy molesta", recordó Pedro Carcuro sobre Cathy Barriga.