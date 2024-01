Pedro Engel y su situación económica: "No sé ahorrar, tengo cero pesos en la cuenta"

El conocido astrólogo y tarotista de televisión Pedro Engel sorprendió al revelar su visión sobre las finanzas personales y cómo vive con "cero pesos en la cuenta corriente".

"Hace un par de años yo ganaba mucha plata. Yo no sé ahorrar, si gano mucho me lo gasto todo. Mi abuelita decía: 'viaja en primera porque si no lo va a hacer tu nuera'. ¿Para qué va a dejar plata uno?", reflexionó en el programa "Tal Cual" de TV+.

Engel reconoció que en un minuto de su vida cambió y "dije: 'viví muchos años de un buen sueldo y a partir de hoy voy a vivir de milagros'".

Pedro Engel lleva cinco años sin ahorros

El astrólogo cree en la Divina Providencia, la idea de que "Dios provee", según explicó él mismo.

"Te juro que si mañana tengo que pagar un crédito de 900 lucas, el día antes (alguien me llama) y me dice 'Pedrito, ¿puedes venir a un evento? Tenemos 900 lucas para pagarte'. Es así todos los días", contó.

De acuerdo con su testimonio, prefiere ir arreglando su situación financiera en el día a día: "No tengo ni un peso ahorrado, de plata, nada".

"Una vez un sabio maravilloso me dijo: 'Pedrito, ¿sabes cuál es la mejor manera de dormir? Cero pesos en la cuenta corriente. Porque todo lo que tienes en tu cuenta, en la noche te pesa'. Y desde ahí (tengo) cero peso todos los días en la cuenta corriente. Ya son como cinco años que vivo en esto", confesó.