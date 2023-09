Pedro Pascal compite para ser el "Hombre más sexy del mundo": hay votación online

El actor chileno Pedro Pascal está dentro de los favoritos para ser elegido el "Hombre más sexy del mundo" por la revista People.

La publicación estadounidense anunció que está desarrollando el proceso para escoger al hombre, una elección que lleva haciendo desde mediados de los '80 y que en 2022 fue nombrado el actor Chris Evans.

"Es hora de tomar una de las decisiones más difíciles de 2023: ¿qué estrellas ganarán un lugar en el codiciado resumen de People de los hombres más sexys del año? Nuestros editores están trabajando: planificando sesiones de fotos, estudiando las redes sociales y, en última instancia, coronando al hombre vivo más sexy de People", dijo la revista.

Y para la espera, la propia revista presentó una votación online de más de 10 categorías "para conocer tu opinión". Entre ellas, figura una categoría exclusiva del actor chileno: "¿Cuál es la versión más sexy de Pedro Pascal?" y se incluyen cuatro de sus personajes, como en "The Last of Us" y "Narcos".

La elección del "Hombre más sexy del mundo" se dará a conocer el 8 de noviembre y la votación se puede realizar aquí.