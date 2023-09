Pollo Castillo lamentó la muerte de su perrita: "Me invade la pena"

El comediante Pollo Castillo lamentó a través de sus redes sociales el fallecimiento de su mascota "Nala" luego de tres semanas a su cuidado.

En su cuenta de Instagram el joven cuyo nombre real es Benjamín Castillo rindió un sentido homenaje a su perrita a quien calificó como "un alma llena de bondad y cariño".

"La vida esta llena de sorpresas dulces y amargas, pero también de magia que se presenta cuando uno menos espera, lo lindo es que el significado depende de uno y estoy seguro que 'Nala' llegó y nunca se irá", reflexionó.

Sin entregar detalles, Pollo Castillo indicó que "mientras siento el amargor del momento y me invade la pena, me cuestiono el por qué de muchas cosas y me quemo la cabeza intentando buscar respuestas que solo el tiempo me responderá".

¿Qué le pasó a la mascota de Pollo Castillo?

"Hace 3 semanas se presentó en mi camino un alma llena de bondad y cariño, concecté con un criaturita con quien anhelaba pasar muchos años de juegos, responsabilidades y aventuras", agregó.

"Pero la vida quiso otra historia y con sólo 3 semanas el distemper se la llevó", escribió el humorista.

Además Castillo dedicó uno de sus recientes presentaciones en vivo a "Nala" y mostró imágenes de la fallecida cachorra.

Figuras como Javiera Contador, Maura Rivera, Jhendelyn Núñez y Bruno Zaretti enviaron su apoyo a Castillo. "Amigo te mando un abrazo grande... fui testigo de como ayudaste a 'Nala', ella estará eternamente agradecida", escribió el bailarín de axé.