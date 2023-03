Rafael Araneda reveló el complejo estado de salud de su madre: "No me reconoció"

Durante su participación en el programa Buenas Noches a Todos, Rafael Araneda se refirió al delicado estado de salud de su madre, quien tiene 95 años.

"Me acabo de despedir de ella, me he despedido de ella 20 veces. Cada beso que le doy a ella puede ser el último, pero lo recibe con una alegría extraordinaria", aseguró emocionado a Eduardo Fuentes, tras recibir una fotografía de ella.

En cuanto a su estado actual, aseguró que "hoy está bien, quizás no puede verbalizar lo que siente, yo tengo esa esperanza. Está postrada, pero sin dolores, súper en paz. Está buena para el chocolate, le gusta comer cositas ricas, y duerme mucho".

Sin embargo, no ha sido un tiempo fácil para Araneda y así lo demostró tras asegurar que "en ese estado de somnolencia se conecta, cuando llegué de mi viaje, no me reconoció, pero no importa, eso es ego de uno. No me reconoció, pero hoy, cuando me despedí, me dijo 'mi guagua'".

"Es súper egoísta, pero yo prefiero que ella esté tranquila, y que me diga cualquier nombre", concluyó el animador.