Robbie Williams interrumpió concierto por sufrir secuelas del Covid: "No es por mi edad"

El cantante británico Robbie Williams debió hacer una pausa tras revelar que estaba siendo afectado por síntomas largos del Covid que contrajo un par de años atrás.

Durante su presentación en Países Bajos en el festival Pinkpop el domingo, el vocalista acababa de interpretar el tema "Land of 1000 Dances" cuando frente a la multitud expectante, alertó a la banda que lo acompañaba

"No, paren, paren", dijo un cansado Williams. "Estoy jodido. Estoy jodido. Es Covid largo, tengo Covid largo", aseguró antes antes de lanzar una broma, "No es mi jodida edad, malditos".

Aunque el intérprete de "Angels", a pesar del contratiempo, pudo salir adelante, recuperó el aliento y gritó "¡vamos!" a los músicos para proseguir con el siguiente tema. En total, terminó interpretando 16 temas. .

Según fue conocido públicamente, Robbie Williams contrajo Covid en abril de 2020 y enero de 2021. La primera vez, el cantante reveló que en el momento se sentía "letárgico, cansado y pesado" y catalogó el aislamiento como "lo más duro" para la salud mental.

Robbie Williams stops the song and shares with the crowd, “I’ve got long covid.” pic.twitter.com/zfZVZHkzDz