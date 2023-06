Se siente "imponente": Exactor de Disney muestra su felicidad por haber incursionado en el porno

El exactor de Disney Channel, Dan Benson, reveló que se siente "mentalmente bien" después de haber tomado la decisión de incursionar en la industria de las películas para adultos hace un año.

El hombre, ahora de 35 años, quien interpretó a "Zeke" en la serie infantil "Los Hechiceros de Waverly Place", actualizó su situación mediante su cuenta de Tik Tok este lunes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Daniel Benson (@danleebenson)

"No me siento mal conmigo mismo", comentó. "Me siento un poco como imponente. Me siento bien. Estoy emocionado por el futuro. Realmente no me siento mal por mis decisiones en absoluto", señaló Benson, actualmente modelo de Only Fans.

Asimismo, compartió que sentía un poco de "confusión", pues no esperaba una mayor recepción positiva que negativa. Agregó que "muchos" de sus fans se le han acercado en la calle para expresarle su apoyo y abrazarlo.

Sin embargo, Dan Benson aseguró que en la plataforma online pone sus límites cuando le solicitan hacer "cosas con las que no me siento cómodo". "Me he visto en la situación de decir: 'No, vas a conseguir lo que vas a conseguir. Tendrás lo que me siento cómodo compartiendo con el mundo", comentó.