Quien intepreta a Ellie en la serie "The Last of Us", Bella Ramsey, habló sobre lo apegada que próximamente será la trama a la del juego en la que se inspira.

En respuesta a las críticas por el tercer capítulo en el que se retrata el romance entre Bill y Frank, Ramsey fue categórica: "Tendrán que acostumbrarse", dijo Ramsey en entrevista con GQ.

La actriz fue visitó la sala de guionistas para conocer cómo la historia seguirá su curso para la segunda temporada: "Fue genial oírles hablar de ideas: he visto bastante gameplay del segundo juego, sólo por curiosidad", explicó.

"Creo que lo más probable es que (la serie) vuelva a seguir el argumento de los juegos. No creo que haya mucha necesidad de rellenar huecos", señaló con respecto a lo que pudo interpretar.

En la misma línea, esto daría paso a que posiblemente se haga realidad el romance entre Ellie y Dina: "Hay algunas partes con Ellie sola, probablemente, pero me gusta el hecho de que ahora también tiene a (Dina)".