"Un viaje espiritual y de sanación": Ricardo Cantín entregó detalles de la visita de Tonka Tomicic a la Patagonia

Luego de verse implicada en varias polémicas por el "caso relojes", en el que se encuentra involucrado Parived, su exmarido, Tonka Tomicic sorprendió a las redes sociales esta semana al revelar que se encontraba viajando sola por la Carretera Austral.

Ahora el periodista Ricardo Cantín, alejado hace varios años de la televisión, dio detalles a LUN sobre cómo surgió la idea de este viaje de "sanación" en el que se encuentra Tomicic: "Siempre hemos estado en contacto (...) Entre tanta conversación que hemos tenido, le dije 'Tonka, tengo una idea para que te arranques del acoso de la prensa. Vente a la Patagonia, sin mayores lujos, sencilla, como eres tú, como yo te conozco'".

"Hace un mes me llamó y me dijo 'amigo, lo hice, me hice la valiente y me compré pasajes'. Ahí empezamos a cranear el viaje", agregó el exopinólogo.

Cantín continuó contando sobre la llegada de la animadora a Balmaceda, donde apareció "tapada entera": "Primero fuimos a almorzar y después pasamos por un local donde vendían facturitas. Compramos dos cafés y nos sentamos en la plaza de Coyhaique. Ese fue un bonito ejercicio. La gente pasaba y la quedaba mirando, pero nadie molestaba".

Posteriormente, el rostro de Canal 13 inició el viaje en solitario: "Ella vino muy preparada (...) Hemos estado comunicados todos los días, ella sabe que cualquier cosa o problema con el vehículo puedo ir a rescatarla. Está feliz de la vida", comentó el periodista.

Al ser consultado por qué no la acompañó, el exconcejal de Coyhaique expresó que la idea era que la ex Miss Chile pudiera estar sola: "Fue un viaje espiritual y de sanación para ella, de reencontrarse con la naturaleza", cerró Cantín.

Hasta ahora Tomicic, de 46 años, ha visitado las Capillas de Mármol, el Lago General Carrera, Puerto Guadal, entre otros lugares del sur de Chile.