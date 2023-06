Tom Holland confesó reacción a las malas críticas de su nueva serie "The Crowded Room": "Fue una patada en los dientes"

El actor británico Tom Holland, quien por estos días se encuentra publicitando la nueva serie que protagoniza, "The Crowded Room", se refirió a cómo a lidiado con las recepciones negativas de la crítica especializada.

La estrella, además de oficiar como productor del show trasmitido por Apple TV+, intepreta a "Danny Sullivan", un joven con trastorno de identidad disociativo que termina siendo arrestado tras un supuesto intento de asesinato en el Rockefeller Center, a finales de la década de los 70'.

"Fue una patada en los dientes", confesó Holland en charla con The Hollywood Reporter. "Investigando, mirando las críticas y, de repente, me dije: 'Vaya, qué mala crítica'. A veces hay algo positivo. No había nada", lamentó también el más joven intérprete de "Spiderman".

Sobre las futuras críticas, desde su perspectiva, afirmó que "habrá buenas": "Las habrá", enfatizó. "Intento tener una visión sana de todo ese tipo de cosas y respeto la opinión de todo el mundo", complementó Holland con un atisbo de esperanza.

En el sitio de críticas Rotten Tomatoes, la serie, estrenada el 9 de junio en la plataforma, alcanzó tan solo un porcetaje de 31% de puntuación. Por su parte, el crítico de televisión Ben Travers, de IndieWire, opinó que "The Crowded Room" es "demasiado larga y visualmente repetitiva... ni su narrativa está elaborada con el cuidado suficiente para crear el impulso adecuado".

Tras el rodaje, que afectó "mucho" al actor en el "aspecto mental" y tardó "mucho tiempo" en recuperarse "para volver a la realidad", en sus palabras, reveló que se tomará un año sabático.