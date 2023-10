"Twisted Metal" llegó a Latinoamérica: ¿Dónde y cuándo ver la serie?

La serie "Twisted Metal", basada en la franquicia de videojuegos del mismo nombre, ya llegó a Latinoamérica.

Protagonizada por Anthony Mackie (The Falcon and The Winter Soldier), la historia muestra un mundo postapocalíptico donde las más grandes ciudades de Estados Unidos fueron cerradas con muros, dejando al resto del país en manos de peligrosos criminales y delincuentes.

El show de TV, que además cuenta con un Stephanie Beatriz (Brooklyn Nine-Nine) y Will Arnett (Arrested Development), fue estrenado en Estados Unidos el pasado julio, obteniendo un 68% en Rotten Tomatoes.

Dónde y cuándo ver Twisted Metal

Si bien el live action del videojuego pertenece originalmente a la cadena Peacock, en Latinoamérica se encuentra disponible a través de HBO Max.

En tanto, los 10 episodios de la serie llegarán a la plataforma cada domingo, sumándose al primero que ya encuentra en el streaming.