"¿Dónde diablos se fue?": Famosos reaccionaron tras perder la marca azul verificadora de Twitter

Las cuentas oficiales de Twitter de artistas, políticos y celebridades del mundo dejaron de tener la marca azul que los distinguía del resto de los mortales, lo que provocó reacciones de sorpresa.

El 20 de abril, el Director Ejecutivo de Twitter, Elon Musk, comenzó a borrar las marcas de innumerables personajes de alto nivel al mismo tiempo que entra en vigencia la nueva política de verificación, que cuesta 8 dólares al mes.

La drástica determinación generó reacciones diversas en ciertos famosos, como en el caso de la actriz Halle Berry, una de aquellos que mostraron su sentido del humor: "Yo mañana sin verificación uniéndome a todos ustedes", publicó en la plataforma.

Me joining you all tomorrow unverified 🥰 https://t.co/ujDlcsV8aL pic.twitter.com/1p6Q0uRuj1 — Halle Berry (@halleberry) April 20, 2023

Mientras que la mismísima Mujer Maravilla, Lynda Carter, publicó un divertido video de los tiempos del personaje: "¿No hay marca azul? Ok, solucionaremos esto a la antigua manera", escribió.

No blue check mark? Okay, we’ll settle this the old-fashioned way. pic.twitter.com/GIPI1DoF3d — Lynda Carter (@RealLyndaCarter) April 20, 2023

Por su parte, la cantante St. Vincent dio a conocer que se encuentra confundida. "¿Dónde diablos se fue mi verificación azul?", lanzó.

Es que ellos no han tenido la suerte del selecto grupo de famosos por el que el mismo Elon Musk se ofreció para pagarles la estampilla, como el caso del autor de terror Stephen King. "De nada, Namaste", comentó el magnate en una publicación de King, al preguntarse por qué seguía con la marca.