Española reclamó por cobro de propina en local de Reñaca: "Ni siquiera me preguntó"

Una tiktoker española (@yurecb) residente en Chile se volvió viral luego de exponer la situación que le ocurrió en un local de café en Reñaca, Región de Valparaíso, donde la persona que le atendió le descontó la propina sin preguntar.

"Entro a un local y pido un café con leche. Era como de estos café que te preparan ahí, de paso. Me dice que son $3.100", comenzó narrando en su registro. Bajo esa premisa, detalló que pagó con un billete de $10.000 y recibió de vuelto $6.500, ahí le dijo a la persona que atendía: "perdona, pero faltan como 400 pesos, y me dice 'ah, sí, la propina'", su respuesta la dejó desconcertada.

"Que se entienda. Yo siempre doy propina. Siempre. A no ser que me hayan atendido como el pico (sic). Yo he sido garzona desde los once años, y sé lo que significa la propina para un garzón", apuntó la mujer.

Sin embargo, un poco más molesta señaló: "¿Por qué te cobras 400 pesos? Si la propina que es el 10%, serían $310? Pero eso es una gilipollez. A mí la verdad lo que más mal me sentó fue que ni siquiera me preguntó si yo quería dejar propina... ¿Por qué te tengo que dar propina por servirme un café, siendo que eres una cafetería y ni siquiera me estás sirviendo en la mesa? Me estás dando el vaso".

"Muchas veces he dado más del 10%, porque el garzón o la garzona me atendió súper bien, porque en verdad fue un servicio completo de principio a fin. Lo otro que me ha sentado como el hoyo (sic), es que encima le dije 'oye no me has preguntado si te quiero dejar propina o no, directamente te lo has cobrado' y la mina abre la caja, agarra los 400 pesos y me los pone encima de la mesa. Onda, de malas", finalizó.