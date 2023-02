"Lo conocí en el bingo": Abuelita se prepara para su primera cita en 25 años y se hace viral

Una adulta mayor de 92 años se viralizó tras compartir un video en el que se prepara para ir a su primera cita en 25 años.

A través de su cuenta de TikTok, la "abuela Droniak" aseguró que pese a estar nerviosa, quiso aprovechar la oportunidad porque "ha pasado demasiado tiempo y no me estoy haciendo más joven".

"Él es muy guapo y no pude decir no, lo conocí en el Bingo. Podría besarlo, uno nunca sabe pero me pondré labial. Todo lo que quiero es una cena gratis, ni siquiera voy a llevar mi billetera o mi bolsa", comentó la anciana.

Sin embargo, a las pocas horas después la mujer subió un segundo video en el que asegura que la cita no fue buena porque el hombre era grosero y poco caballero. "No se fijó en mi atuendo, era grosero con el mesero y ni siquiera sostuvo la puerta para mí. No era un caballero, no era mi tipo y no le di un beso", concluyó la abuelita.

Los usuarios de redes sociales lamentaron la situación y aplaudieron los estándares de la mujer. "Una reina sabe lo que merece", "Mis nuevos estándares se van a basar en ella" y "Eres demasiado buena para él", son algunos comentarios que se pueden leer en la publicación.