Bryan Cranston sobre el posible reboot de Malcolm: "Estoy interesado en saber qué pasó después"

A casi 17 años del final de "Malcolm in the middle", Bryan Cranston, quien interpretó al bien intencionado pero inepto "Hal", patriarca de los "Wilkerson" en la serie, se refirió recientemente a un reboot del icónico show.

"Puedo decirles que Linwood Boomer, el creador de Malcolm In The Middle, está interesado en desarrollar una idea para un reboot de la serie o una película", reveló el actor en una entrevista con NME, agregando que, pese a la idea, tanto él como el creador del show no regresarán "a menos que haya una muy, muy buena idea. No lo hará simplemente para que todos tengan un cheque de pago".

Sobre la continuación de la historia, Cranston dijo estar interesado "en saber qué sucedió después" del final, estrenado en mayo de 2006.

"¡Han pasado casi 20 años desde la última vez que vimos a Malcolm! ¿Qué está haciendo la familia ahora?", agregó el actor de "Your Honor", su última producción.

Pese a que no se ha confirmado el regreso de los "Wilkerson" a la pantalla, anteriormente Frankie Muniz, quien interpretaba a "Malcolm", el brillante hijo de la familia, habló sobre la posibilidad de un reboot, mencionando que el mismo Cranston se encontraba escribiendo un guion.