Beto Cuevas hizo sorprendente confesión en "The Voice Chile": pudo haber muerto en accidente aéreo

Durante la última emisión de "The Voice Chile", Beto Cuevas hizo una impactante revelación: pudo haber muerto junto en el accidente aéreo que le quitó la vida a Jenni Rivera.

A raíz de la presentación de una participacipante, donde solo el "Puma" Rodríguez se dio vuelta, el jurado comentó lo difícil que es elegir a un acotado grupo de participantes en el programa.

"Habían voces buenas, ganó la finalista de Jenni Rivera", recordó el cantante sobre la versión mexicana del programa, agregando que con la fallecida cantante fueron "bien amigos".

"Tuvo un show en Monterrey y de hecho me invitó a que fuera con ella a cantar una canción en ese show, y yo lamentablemente no podía, bueno, lamentablemente...y no fui, y si hubiese ido...", respondió la voz de La Ley, impactando a sus compañeros al revelar que pudo haber ido con la "diva de la banda" en su avión, el cual sufrió un fatal accidente.

Rivera, conocida por canciones como "Basta Ya", murió trágicamente en diciembre del 2012 en un accidente aéreo, donde la nave se estrelló minutos después de su despegue.