"Gran Hermano Chile": La dolorosa historia del carabinero retirado que se unió al reality

Uno de los participantes del nuevo reality show "Gran Hermano Chile" es Rubén Gutierrez, un carabinero en retiro temporal con una historia de superación y resiliencia.

El joven de 26 años es soltero y sin hijos, oriundo del barrio Yungay, en la comuna de Quinta Normal, Región Metropolitana.

Las dos pérdidas más importantes de su vida son una material y otra emocional.

La primera fue la destrucción total de la casa que arrendaban a causa del terremoto de 2010, lo que lo llevó a vivir en una carpa al borde del río por un tiempo.

En el ámbito emocional, su polola se quitó la vida una semana antes de que se fueran a vivir juntos.

"Fue un día 18 de diciembre. Y a las 07:57, recibo una llamada que me dicen que ella se había ahorcado. Para mí fue un golpe, no lo podía creer. Eso no se olvida. Yo tengo que convivir con eso, es una mancha. Y hoy en día tengo toda la mentalidad y aptitudes para salir adelante", contó.

El carabinero, que se encuentra en retiro temporal luego de dejar la instituci´pn para conseguir empleos mejor remunerados, entró a "Gran Hermano" luego de participar de los casting masivos.

Antes de entrar a la experiencia, trabajaba como guardia de seguridad.