"Se me cerró la garganta": el preocupante impasse que Diana Bolocco sufrió al aire

Durante la emisión de "Gran Hermano" este miércoles, Diana Bolocco sufrió un preocupante impasse.

La animadora del reality, que vivió su primera gala de nominación, estaba al aire haciendo una mención a uno de los auspiciadores cuando comenzó a tener problemas para hablar.

"Perdón, programa en vivo...no puedo seguir hablando", señaló la conductora de Chilevisión mientras perdía la voz, enviando a comerciales.

Se la cierra la garganta en vivo a Diana Bolocco en #GranHermanoCHV pic.twitter.com/2cHxXCrORB — Ojo a la Tele (@OjoalaTele) June 22, 2023

Al regreso de la tanda, Bolocco, ya recuperada, explicó el percance afirmando que su garganta se había cerrado.

"Estoy bien, no me tragué una mosca ni nada. Solamente se me cerró la garganta y no podía hablar...cosas que pasan porque es un programa totalmente en vivo", aseguró la periodista, retomando la mención pendiente.