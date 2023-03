"Ya lo superé": Javiera Mena recordó vergonzoso momento cuando olvidó la letra de "Corazón partío" al lado de Alejandro Sanz

La cantante Javiera Mena fue una de las invitadas del último episodio de "La divina comida" de CHV, donde se refirió a una bochornosa situación que quedó marcada en su carrera.

En compañía de los comensales Luis Gnecco, Marilyn Pérez y Marcos Llunas, la intérprete de "Luz de piedra de luna" desclasificó cuando olvidó la letra del emblema "Corazón partío" al ser invitada por Alejandro Sanz a su show en Viña del Mar 2016.

"Ya lo superé. Después de que me hicieran un sketch en Morandé con Compañía, ya pasó. En el momento lo pasé súper mal, no entendía nada, nunca había estado en televisión y der epente estaba arriba del Festival de Viña", reveló.

Mena explicó el motivo de no haber retenido la canción: "Se me olvidó la letra. Estudié, pero fue muy rápido, me lo dijeron el día anterior y lo peor fue que hice como que me la sabía".

"Nos cagamos de la risa (con Alejandro Sanz), de hecho, cuando bajé del escenario dije 'pasó piola', pero tomé mi celular y tenía 8 mil notificaciones de Twitter de gente tirándome mucha mala onda", relató la vocalista, quien presentó su número personal el día posterior.

El show le tocó entre Don Omar y Wisin y Yandel, mientras que los fans miraron con seriedad el desplante: "Nos dieron las dos gaviotas y yo dije lo hicimos. Después, el maestro Don Omar, que me encanta, me dice 'Oye Javiera, me encantó tu concierto'", cerró