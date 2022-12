Conmoción en Hollywood por la muerte del DJ de "The Ellen DeGeneres Show"

Conmoción causó en la industria del espectáculo el fallecimiento a los 40 años de Stephen "tWitch" Boss, el conocido DJ de "The Ellen DeGeneres Show" que este martes se quitó la vida.

Según TMZ, durante la tarde del martes su esposa Allison Holker avisó a la policía de Los Angeles que Boss había abandonado su casa sin su auto y con paradero desconocido, algo que no era usual en su rutina. Horas más tarde su cuerpo fue encontrado en una habitación de hotel con una herida de bala autoinfligida.

"Estoy destrozada. tWitch era puro amor y luz. Era parte de mi familia, lo amo con todo mi corazón", lamentó Ellen DeGeneres, la conductora del programa donde el también bailarín trabajó desde 2014 hasta su fin en mayo de 2022.

I’m heartbroken. tWitch was pure love and light. He was my family, and I loved him with all my heart. I will miss him. Please send your love and support to Allison and his beautiful children - Weslie, Maddox, and Zaia. pic.twitter.com/lW8Q5HZonx