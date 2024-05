El encontrón en vivo de Gonzalo Ramírez y José Antonio Neme: "Baja un poco la pila"

Los periodistas José Antonio Neme y Gonzalo Ramírez protagonizaron un tenso momento en "Mucho Gusto" este martes mientras entrevistaban a Romy Vargas, mamá del conscripto fallecido tras una marcha militar en Putre, Franco Vargas.

El caso ha causado conmoción en el país y en el matinal no estuvieron ajenos a ello. Sin embargo, un comentario de Ramírez provocó el total desacuerdo de Neme.

El ex conductor de noticias de TVN separó las responsabilidades de lo ocurrido, enfocándose en las personas "que estaban a cargo", en vez del Ejército.

"Yo no estoy tan de acuerdo con lo que dice Gonzalo, discúlpame", interrumpió Neme. "Aquí hay dos elementos: uno es lo que pasó con Franco en la caminata y ahí podemos estar de acuerdo que hay responsabilidades atribuibles a personas. Pero han pasado cosas después y uno no sabe si son parte de la 'cultura del silencio' o falta de protocolos y ahí sí uno puede hablar de la institución", continuó.

Las críticas de Neme fueron más profundas: "Que el general Iturriaga (comandante en jefe del Ejército) llegue dos semanas después, que no haya tomado contacto con la madre, que no reconozca que se cometió un error o al menos pida una disculpa, que haya datos que no se pueden cotejar, que los conscriptos estén en los matinales pidiendo ayuda, que las madres estén fuera de los centros asistenciales pidiendo ayuda, esas son responsabilidades institucionales".

Ramírez trato de poner la calma. Sin embargo, lanzó otra frase que molestó a su colega: "No nos pongamos a pelear entre nosotros, baja un poco la pila. El general Iturriaga también es persona".

"¡Ay, pero Gonzalo!", exclamó Neme.