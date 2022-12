"En estado de alerta": Álvaro Ballero se sinceró tras su despido de Canal 13

El ex chico reality Álvaro Ballero se desahogó sobre sus emociones respecto a su respido de TreceLabs, una de las áreas de marketing de Canal 13.

Comenzó contando que no ha tenido tiempo para pensar sobre lo ocurrido y que el "bajón" respecto a no tener trabajo no tocado su puerta.

"Estoy en procesos que yo los busqué antes de que todo sucediera, porque siempre trato de ir más adelante de los hechos, y eso muchas veces puede ser tildado de paranoico, pero en mi caso fue positivo", escribió en una publicación de Instagram.

"Estoy agendando todos los cafés y almuerzos que me han ofrecido, soy consciente que es muy probable que la mayoría sean buenas intenciones que se ven más como 'voladores de luces', pero siempre es bueno saber cómo y cuánto te valoran en el mercado", agregó.

Aprovechó de agradecer la compañía de su familia, que han sido un pilar fundamental en este momento: "Una mujer -muy poderosa- que no me permite la autocompasión, hasta mis hijos que entre cumpleaños, paseos de curso, reuniones de fin de año y uno que otro con algún virus atacando, no dan tregua a la angustia".

"Sigo en ese estado de alerta, con la adrenalina a tope, y mirando todo lo que los demás ven negativo como una real oportunidad", finalizó.