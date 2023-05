Ex trabajadores de "The Kelly Clarkson Show" acusan violencia laboral: "Me iba al techo para llorar"

Diez ex trabajadores y un actual miembro del equipo de "The Kelly Clarkson Show", denunciaron los maltratos de los que han sido víctimas trabajando en el popular programa de entrevistas de la cantante.

"Kelly no tiene idea de lo infeliz que su equipo es", reveló uno de los ex empleaños a The Rolling Stone y la productora Alex Duda es la acusada de abusar de los trabajadores del programa.

"Recuerdo haber subido al techo para llorar, y estaba como "Oh, dios, ¿qué estoy haciendo? ¿por qué me estoy exponiendo a esto?", contó otro de los ex empleados y otro agregó que "Alex Duda es un monstruo".

Según indica el medio musical, siete de los 11 trabajadores comunicaron estas situaciones a Recursos Humanos, donde reconocieron ser víctimas de intimidaciones, acoso, gritos e incluso la productora lanzó una corchetera a uno de ellos.

"¿Cuál es el punto de RRHH? Te mienten, también. Te hacen creer que están ahí para ti, y cuando las cosas se ponen difíciles ellos no están", declaró uno de los denunciantes.

LA RESPUESTA DE CLARKSON

A través de redes sociales, la animadora y cantante publicó un comunicado donde dijo que "descubrir que alguien se siente ignorado o irrespetado en este programa es inaceptable".

"Mientras nos preparamos para mudarnos a la costa este, estoy más comprometida que nunca para garantizar que no solo nuestro equipo se mude, sino que nuestro nuevo equipo en Nueva York esté compuesto por los mejores y más amables en el negocio (...) Parte de esa construcción incluirá capacitación en liderazgo para todo el personal senior, incluyéndome a mí", agregó.