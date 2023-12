José Antonio Neme lloró en matinal por emotiva escena: "Pienso en las mamás"

Un despacho del matinal "Mucho Gusto" hizo que José Antonio Neme llorara en vivo debido a los emotivos reencuentros de Navidad.

La periodista del matinal de Mega presentó reencuentros de familiares en el aeropuerto de Santiago por la época navideña. "La pandemia en esto fue brutal, porque impidió esto. Hay gente que no se o no se vio dos o tres años sin verse, hijos que no pudieron viajar porque no se podía", dijo Neme.

Luego, visiblemente emocionado, reflexionó: "Pienso en las mamás y las abuelas son las que tienen más esa cosa".

"Uno a veces cree que la vida es para siempre. Imagínate personas que a lo mejor no van a poder viajar nunca más, por ejemplo, y que son momentos de despedida para mucha gente".