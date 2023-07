"Me pasaron a llevar muchísimas veces": Karen Bejarano recordó su paso por Mekano

La cantante Karen Bejarano, también conocida como Karen Paola, en conversación con el podcast "Tanto daño", conducido por la comediante Catalín, reveló algunos detalles no tan agradables de su paso por el exespacio juvenil de Mega, "Mekano".

En la conversación, la artista se sinceró sobre su época como estrella juvenil y el éxito que tuvo entre los años 2004 y 2005 con canciones como "Viva la noche", "Ven, ven, ven", y "No por él", de sus primeras producciones que alcanzaron disco de oro y hasta platino en esos años.

Sin embargo, aseguró que "me ha hecho mucho sentido el hecho de que ahora estoy empoderada y siendo dueña de mi proyecto, cosa que antes no pasaba. Yo era un peón dirigido, yo era una persona más chiquitita igual, mucho más chica, entonces no sabía poner límites...".

"Me pasaron a llevar muchísimas veces y empecé a perder mi fuerza, el poder de la mente que yo tenía", confesó bajo la misma línea.

AMBIENTE HOSTIL

Asimismo, profundizó que gracias al "poder de la mente" llegó a Mekano, pues se había mentalizado en que se entraría al espacio juvenil para poder cantar. Pero, una vez dentro se dio cuenta que el ambiente era "súper hostil", lo que afectó su autoestima.

"Empecé a escuchar todo lo que decía el mundo externo, todo lo que yo creía de mí lo extrapolé a lo que decía el resto. Empecé a creer lo que el resto decía de mí, no lo que yo creía de mí", reveló y aseguró que en un momento pensó que "capaz que no sirvo para esto", lo que la hizo dejar la música por un tiempo.

En ese contexto, recordó la insólita anécdota de cuando quiso pedir un aumento de sueldo. "Me decían '¿Sabes cuántas Karen Paola hay afuera? Todas ellas quieren hacer lo mismo que tú y podrían hacerlo gratis'".