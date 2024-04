"No he hecho nada malo": La respuesta de Francisco Kaminski tras quedar fuera de programa

Francisco Kaminski reaccionó dolido tras conocerse su salida del programa "La Caja de Pandora" de La Red, luego de su mediática separación de Carla Jara.

Después de conversar con el animador por teléfono, el periodista Sergio Marabolí contó en "Sígueme" de TV+, que Kaminski se enteró leyendo un diario de su desvinculación del proyecto.

"Él quedó muy afectado por haberse enterado por la prensa", señaló Marabolí, quien explicó que al conductor de radio y televisión le pareció "de rotos haberme enterado por un diario".

"Me saqué la cresta trabajando por este programa y finalmente no he hecho nada malo", señaló Kaminski al periodista, refiriéndose a su desempeño laboral.

¿Quieres ser mi socio?

En "Sígueme" detallaron que, si bien Kaminski ya no estará en el programa nocturno, tiene otro proyecto en La Red donde sí continuará a cargo de la animación.

Se trata de "¿Quieres ser mi socio?", un programa en el que seleccionarán a un emprendimiento junto al empresario fúnebre Iván Martínez, quien apoyará hasta con 100 millones de pesos al negocio y se volverá accionista de él.

El programa es de una productora distinta a la de "La Caja de Pandora", por lo que la decisión tomada el viernes no afecta su continuidad.

¿Qué pasará con Camila Andrade?

En "La Caja de Pandora" explicaron que la remoción de Kaminski ocurrió para darle un enfoque "más femenino" al programa, aunque admitieron que "la contingencia apuró las cosas".

En el caso de Camila Andrade, quien fue vinculada como una eventual tercera persona en los rumores de infidelidad de Kaminski, el "late show" es su único programa en el canal La Red, por lo que seguirá en el espacio.