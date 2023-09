"No me vas a callar": Alejandra Valle respondió a críticas de José Antonio Neme

José Antonio Neme, animador del matinal "Mucho Gusto", se sumó a las críticas contra Alejandra Valle luego de que esta tachara un despacho de José Luis Repenning como un "show morboso".

"Cuando uno habla de morbo, uno tiene que conocer su historia (...) Entonces cuando uno tiene un historial así de patético, mejor cállese, no pegue codazos para el lado, porque no tiene que saber de dónde viene", dijo Neme.

Los descargos de Valle

Tras estos dichos, sumados a un tuit del periodista de CNN Nicolás Paut sobre los 50 años del Golpe de Estado, la comunicadora aprovechó para compartir un desahogo contra sus colegas durante su programa "La voz de los que sobran".

"Eso es lo que me saca de quicio con estos periodistas y no me vas a callar José Antonio Neme. Yo no he escuchado lo que dice, pero me atacó personalmente y por eso solamente yo le voy a responder", dijo Valle.

"No porque tú quieras que yo me calle, me voy a callar. Cuando hay periodistas que tienen el poder como ser editor de economía de uno de los medios más prestigiosos del mundo, que escriba algo como esto, que no tiene ningún enfoque de derechos humanos", sostuvo la periodista, reafirmando que el trabajo como comunicadores debe ser "el bien común".