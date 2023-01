Periodista de "Contigo en Directo" asegura que fue despedido "una hora antes de ir al aire"

César Fuenzalida (quien antes era Barrera, pero invirtió el orden de sus apellidos por su madre) era uno de los reporteros más reconocibles del programa "Contigo en Directo" de Chilevisión. Sin embargo ya no está en pantalla, pues lo despidieron.

Tras casi dos años en el espacio de la tarde, el periodista fue informado del término de su contrato luego de haber intentado negociar un "nuevo acuerdo, no económico sino que de tiempo", dijo a LUN.

Según explicó, "era de los movileros que menos ganaba en el canal y pregunté si podía haber un aumento". Como le dijeron que no, preguntó si podía tener más horas libres para "buscar otras peguitas", lo que se había transformado en conversaciones favorables para su petición.

Sin embargo, el pasado 19 de diciembre lo citaron a la oficina del productor ejecutivo del programa y lo desvincularon "una hora antes de ir al aire", según relató. "Quedé de una pieza. Me dijeron que era por necesidad de la empresa", recordó.

"Siempre lo dejé en claro: 'no me quiero ir del programa, no quiero renunciar, me siento bien, hago una pega que me acomoda y siento que sale bien (...) Por eso me sorprendió que me esperaran con una carta de despido", señaló.

Todo fue tan abrupto que ni siquera pudo despedirse: "Podrían haberme dejado, por último, terminar el mes o decir en pantalla 'este es mi último programa', porque la gente me ha preguntado por redes sociales".