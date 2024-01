Actores de "The Bear" tuvieron apasionado y largo beso en los Premios Emmy

Tras coronarse como la Mejor Serie de Comedia en los Emmy 2023, el actor Ebon Moss-Bachrach le dio un largo beso a su compañero Matty Matheson en el escenario.

"Sólo quiero agradecer a los restaurantes en su conjunto, a la hospitalidad en su conjunto", dijo Matheson antes de que Moss-Bachrach se le acercara y le diera un apasionado beso frente a la algarabía del elenco y del público de la ceremonia.

"The Bear" ("El Oso") fue una de las grandes ganadoras de la premiación, llevándose seis galardones, entre ellos Mejor Comedia, Mejor Actor de Comedia para Jeremy Allen White, Mejor Actor de Reparto de Comedia para Moss-Bachrach y Mejor Actriz de Reparto de Comedia para Ayo Edebiri.

Estos premios se sumaron a los obtenidos en los Globos de Oro y Critics Choice.

Matty Matheson and Ebon Moss-Bachrach share a kiss on stage after #TheBear wins the award for Outstanding Comedy Series at the #Emmys pic.twitter.com/lHT3Iu8ffd