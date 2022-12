"¿Qué es lo que necesita?": Neme prometió regalo de navidad a vecina de Maipú

Carmen, una mujer que fue entrevistada por el matinal "Mucho Gusto" y dijo ser admiradora de José Antonio Neme, fue sorprendida por el periodista, quien prometió entregarle un regalo navideño.

La vecina de Maipú contó algunos detalles de su vida y cómo, a veces, el dinero apenas le alcanza para llegar a fin de mes.

La televidente mandó un cariñoso saludo a Karen Doggenweiler y a Neme, llenándolos de elogios y destacando la buena dupla televisiva que, a su parecer, han formado.

Ante ello, el conductor del programa agradeció sus palabras "sobre todo en estas fechas que son sensibles para todos, de emoción. Es un tremendo regalo".

"Voy a decirle algo, escúcheme. Yo quiero hacerle un regalo de Navidad... personal. ¿Qué es lo que usted necesita? Se lo voy a hacer llegar (...) Aproveche de pedir, que yo no abro la billetera muy seguido", lanzó Neme.

Carmen explicó que necesita hacerse unos "exámenes, mi amor, de mi brazo y cadera por un accidente... Tengo muy pendiente mi salud, que la he dejado de lado por cosas familiares. Me he dejado estar".

El rostro de Mega no lo dudó: "A través de la producción, vea la posibilidad de hacerse esos exámenes y le cubrimos parte de ese costo".

"No es lo que debería hacer nadie en este país. Los periodistas no estamos llamados a esto. En los países decentes la gente tiene acceso a salud. Pero ante la urgencia, hay que tratar de solucionar el ahora", reflexionó.