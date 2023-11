Alto en cringe: La incómoda pelea de Longton y Junior Playboy en "Tierra Brava"

Una extraña discusión protagonizaron Arturo Longton y Junior Playboy en el reality "Tierra Brava".

Pese a haberse conocido en el pasado y a haber tenido una relación cordial, ambos chicos reality no se han llevado bien en este programa. Hace unas semanas vivieron un intenso cara a cara donde Longton le confesó que "me caías muy bien, eras amigo de mi hermano, pero me llevé una gran desilusión".

Este nuevo desencuentro ocurrió en un tono similar, justo cuando Arturo Longton se desahogaba por la estadía de Junior. "No puedo creer que alguien que me caía tan bien ahora no lo puedo ni ver", le confesó a Pamela Díaz.

La frase fue escuchada por el autodenominado "Thor chileno", quien fue a encarar a su contrincante. "Quiero ir contigo a duelo esta semana, ¿aceptas el desafío? ¿O eres una gallina? ¿Me tienes miedo?", le lanzó a Longton.

"Sí, Junior. Soy una gallina, te tengo terror", le dijo Longton con ironía, mientras Díaz le preguntaba "¿por qué eres así?".

"Mándenme al hermano mejor, a ver si hace algo. A los dos Longton me los paseo. ¡Prepara tu jubilación!", le gritó luego Playboy desde la cama.