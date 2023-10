Azzartt Maveth reveló antiguo acercamiento con "Bambino": "Ya me conquistó una vez"

La reciente eliminada del reality "Tierra Brava" Azzartt Maveth Arias contó detalles de su nexo con Fernando "Bambino" Altamirano, ex participante de "Gran Hermano".

Ambos chicos reality estuvieron durante el fin de semana en una fiesta, incluido un encuentro de "Bambino" con Camilísima, y ahora la "tía de la micro" contó cómo se conocieron.

"Nos conocimos por una aplicación de citas hace muchos años por Facebook", dijo Maveth a Publimetro. "Hace muchos años pude tener una relación con él y fui yo la que no quiso", expresó.

Asimismo, la ex "Tierra Brava" dijo que no se cierra a una posibilidad con "Bambino" y declaró que "ya me conquistó una vez, él tiene claro lo que tiene que hacer".