"Ella preguntó": Ignacia Michelson desmintió a Mónica sobre expulsión de Rubén

Tras dejar "Gran Hermano" debido a problemas de salud, Ignacia Michelson conversó con Cooperativa sobre su paso por la "casa más famosa del mundo", repasando sus vínculos, polémicas y otros.

"Al principio no iba a entrar y al final dije 'voy con todo', era un proyecto diferente así que quería estar en este nuevo desafío", partió diciendo la influencer, que terminó ganando el cariño del público al conocer su nueva faceta.

"En los otros realities me súper editaban cuando estaba en conflicto, cuando hacía muchas más pendejadas. Acá me podían ver en el día a día y me gustó que vieran a esta Nacha nueva, porque vieron cómo realmente soy", señaló al respecto.

Desmintió a Mónica

Si bien tuvo una complicada relación con Scarlette Gálvez al inicio, Michelson dice que esta percepción cambió cuando "empezó a ser de una sola línea, defendió a Coni, le valió verga pelearse con la Pincoya sabiendo que era la favorita".

Precisamente, la bailarina y modelo fue víctima de un abuso dentro del programa, que terminó con la expulsión de Rubén Gutiérrez y del que, según dijo Mónica Ramos a Publimetro, fueron alertados gracias a la influencer que "salió gritando, diciendo cosas de Rubén, y yo le dije que no tenía idea".

Ahora bien, la DJ dio sus versión de estos dichos, asegurando que "Rubén se acercó a mí para contarme y ahí yo le dije a todos lo que pasaba. Y la señora Mónica fue la que me preguntaba 'por favor dime, dime', y yo le dije", reveló.

La polémica de Coni y Pincoya

Al ingresar, la DJ de 30 años se reencontró con una conocida: Coni Capelli, convirtiéndose en su amiga cercana dentro de la casa, confesando que espera que, tras la feroz discusión que se vio en pantalla, pueda reconciliarse con Jennifer Galvarini, mejor conocida como Pincoya.

"Ha sido difícil que se arreglen, yo quiero que se arreglen porque al final han estado desde un principio juntas, han vivido todo. Siempre les dije que se arreglen, antes de irme le dije a la Pincoya 'arreglense, estén bien ustedes'", señaló.

"Nacha Del Wey"

Además de descubrir a la "verdadera Ignacia", el público notó un leve parecido entre la influencer y la cantante Lana Del Rey, de quien se declara fanática.

"Es mi artista favorita. Siento que Lana ha hecho canciones inspiradas en mi historia de vida. La amo, o sea que mujer más sentimental", expresó la ex "Resistiré", llamándose a sí misma "Nacha Del Wey".

¿Vuelve a "Gran Hermano"?

Si bien Michelson confesó haber sufrido un deterioro físico mientras se encontraba en la casa-estudio y, pese a que el último proceso de repechaje fue hace unos días, no cierra la puerta a un posible regreso, sosteniendo que volvería "feliz".

"Yo siempre dije que iba a estar un rato porque no aguanto mucho en los realities (...) Nunca fue por contrato, nunca fue como 'Nacha, estás contratada por un mes y te vas', yo en mi mente decía 'voy a durar dos semanas' y después: 'no, en verdad me voy a quedar'", desveló la influencer, cuya renuncia fue inminente debido a su salud.