Fran García Huidobro contra Sebastián Ramírez: "Es un zorrón viejo"

La opinóloga Fran García Huidobro volvió a arremeter contra Sebastián Ramírez, participante de "Gran Hermano".

Tras expresar en el panel del reality show que Ramírez "no tiene ni una gracia", en un nuevo episodio de "Podemos Hablar", que se emitirá este viernes, el rostro de Chilevisión volvió a criticar sin filtro al oriundo de Melipilla.

"Sebastián que no me causa gracia (...) No creo que deba ser tratado como un cabro chico, porque es un gallo de 37 de años, que tiene, creo, 6 realitys en el cuerpo. No me da risa, me parece un gran manipulador", partió diciendo la "Dama de Hierro".

Si bien, la ex "Primer Plano" ha destacado al productor de eventos como "un súper personaje de reality", sostuvo que "si estuviéramos en quinto básico, sí sería el malo del curso, el pesadito del curso, el hincha pelotas del curso, que siempre tiene amigos, porque es el popular".

"Además, el tipo tiene muy buena pinta, eso no lo vamos a negar (...) Pero claro, sabes cómo diría mi hijo, es un zorrón; lo que pasa es que yo creo que los zorrones no deberían tener más de 23 años y este gallo tiene 37, ya es como un zorrón viejo", agregó.

"Actitudes desagradables"

Asimismo, García Huidobro reveló que, las veces que Ramírez estuvo presente en el estudio "tuvo un par de actitudes muy desagradables, mal educadas".

"Se para, rompió dos vasos, se cayó dos veces de la silla. Me persiguió a mí, para pedirme el teléfono de una amiga y le tuve que decir 20 veces que mi amiga no quería que yo le diera su teléfono", contó Fran.

Finalmente, la animadora señaló que "no hay nada menos atractivo que una persona que se cree atractiva. Por suerte no he tenido la posibilidad de convivir en otras circunstancias con él".