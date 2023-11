Francisco olvidó que estaba en "Gran Hermano" y se desnudó: "Me fui en la volá"

Un hilarante momento protagonizó Francisco Arenas -antes conocido como "Papá Lulo"- en el reality show "Gran Hermano".

Todo ocurrió cuando el participante se encontraba disfrutando del sauna junto a Hans y "Bambino", y conversaban sobre potenciales votaciones.

"No me estoy equivocando", dijo Francisco mientras se sacaba la ropa interior y quedaba totalmente desnudo ante sus compañeros.

Rápidamente se percató de lo que estaba haciendo y exclamó "chucha, me estoy sacando los calzoncillos", ante la explosiva risa de Hans y "Bambino".

"Pensé que... me fui en la media volá y ustedes no me dicen nada", reclamó Francisco entre el gozo de sus compañeros de sauna.