"Gran Hermano": Fran García Huidobro dejó el estudio tras emplazar a Bambino

Durante la última emisión de "Gran Hermano", Fran García-Huidobro emplazó brevemente a Fernando "Bambino" Altamirano, el último eliminado de la casa, antes de dejar el estudio.

"Voy a tomarme una atribución que me puede costar la pega, pero me la voy a tomar igual", partió diciendo la panelista del reality. "No me gustaría tener ningún tipo de conversación con Fernando".

Tras manifestar que abandonaría el set si la producción lo decidía así, el rostro de Chilevisión continuó: "Fue eliminado por tres razones: por flojo, por machista pero por paliza, por las cosas que dijo de Bigote", explicó la "dama de hierro", pues Altamirano se refirió al perro de la casa de forma violenta en reiteradas ocasiones.

"Alguien que ni siquiera hace un mea culpa sobre lo que dijo sobre un animal, es alguien con quien yo no quiero ningún tipo de relación", expresó García-Huidobro, asegurando que lo que tenía para decirle "están muy lejos de ser políticamente correctas y bonitas".

"Esta es una decisión mía, como siempre le pongo la cara, mi nombre, y si me permiten retirarme del estudio se los agradecería enormemente porque me incomoda", dijo la también actriz, con Diana Bolocco afirmando que podía abandonar el set.

"Les dejo a mis compañeros el trabajo de escuchar las justificaciones y las disculpas del señor Fernando", sentenció la expresentadora de "Primer Plano", siendo ovacionada por el público al salir del panel.