Gran Hermano: Ignacia Michelson reveló origen de "mala onda" con Fran

Antes de ingresar a "Gran Hermano", Ignacia Michelson adelantó su "mala onda" con Francisca Maira, a quien encaró apenas llegó a la casa-estudio.

La chica reality manifestó en los días previos a su llegada conocer a la emprendedora, afirmando que no era alguien de su agrado.

Asimismo, la DJ decidió encarar a Francisca en cuanto ingresó a la casa.

"Hemos tenido varios conflictos, hemos hablado y yo siento que tú eres buena onda en la cara pero por detrás andas con la cizaña (...) lo mismo que estás haciendo con Cony, lo haces afuera", lanzó sin filtro la influencer.

El origen del conflicto con Fran

Ahora bien, tras la salida de la modelo de Only Fans, la ex de Marcianeke aclaró a sus compañeros el origen de su mala relación con la más reciente eliminada del programa.

"Si yo te dijera lo que decía afuera, te mueres. En una pelea que tuvimos afuera", contó a sus compañeros la ex participante de "Resistiré" según consignó La Cuarta.

"Peleamos afuera, no sé por qué se hizo la buena onda acá cuando llegué, si ella sabía que teníamos un problema afuera", reveló.

Asimismo, la modelo explicó que "varios ex me dijeron 'mira esta perra', los agregaba", afirmando que se involucró con uno de sus ex.

"Nunca más hablé mal de ella, excepto cuando ellas empezaron a hablar mal de mí. Y yo dije''wey, ahí están sus códigos'. Las superé por creces. Ahí se nota la educación que harta falta les hizo a esas perras. Y en su cara se los digo", sentenció Michelson.