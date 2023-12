La ofensiva pelea con Botota que dejó llorando a Angélica en "Tierra Brava"

Una intensa y ofensiva discusión tuvieron la comediante Botota y Angélica Sepúlveda al interior del reality "Tierra Brava", la que terminó con una de ellas fuertemente afectada.

Según se pudo ver en el adelanto del capítulo de este martes, se ve parte de la pelea que dejó a Angélica Sepúlveda entre lágrimas y siendo consolada por su exrival Arturo Longton.

En las imágenes se aprecia como la "fierecilla de Yungay" -que ya abandonó el reality tras otra pelea con Fran Undurraga- le dice a Botota que "no quiero hablar contigo".

"¿Pero por qué, si yo no te hice nada?", le pregunta el artista transformista José Miguel Navarrete. "Porque no quiero, ¿acaso estoy obligada a conversar contigo?", le respondió bruscamente Sepúlveda, a lo que Botota exclamó "¡Silencio!" para hacer callar a su rival.

Angélica Sepúlveda terminó llorando

"¿Tú me vas a hacer callar?", replicó ofuscada. "Basta Angélica, no juegues conmigo", siguió Botota. "Patética", respondió la "fierecilla".

Allí la discusión subió de tono y vino la "bomba" de Botota: "No estabas haciendo nada, por eso entraste a este reality. Por eso estas sola, no tienes ni hijos", le dice la comediante. "¿Qué dijiste?", respondió descolocada Angélica. "Lo que le dijiste a ella (Chama), que nunca tendrías un hijo como ella, así que aguántate, porque si quieres meterte conmigo, vas a tener que meterte con harta cosita", respondió Botota.

En el adelanto también se puede ver a Angélica Sepúlveda conversando con Arturo Longton tras la discusión con Botota. Allí ambos chicos realities se fundieron en un abrazo y Sepúlveda le confesó a Longton su gran pena.

"Me da pena que se haya burlado porque yo perdí dos bebés, y eso no se lo voy a perdonar nunca. Que a una mujer le digan algo así, no tiene perdón", señaló.