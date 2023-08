"Mi primer hijo falleció": la conmovedora revelación de Pincoya en Gran Hermano

Durante la última emisión de "Gran Hermano", Jennifer Galvarini, mejor conocida como Pincoya, fue desafiada por el anfitrión de la casa a nadar desnuda junto a sus compañeros con el fin de ganar varios premios, donde se incluía un especial vídeo de su familia.

Tras completar la misión junto a Rubén, Coni, Fran, Lucas y Raimundo, la chilota se mostró emocionada ante las cámaras ya que podría ver a Felipe, su hijo de 11 años, por primera vez desde que ingresó a la casa.

"Que me voten todas las semanas me genera rabia. Yo sé a qué vine, yo sé que tenía que dejar cosas, dejar a mi familia. Pero para mí lo más preciado es mi hijo", confesó la técnico en enfermería.

"Le quiero comprar un regalo. Mi hijo es paciente renal y mi primer hijo falleció. Lo llevo en el corazón todos los días. No es que no lo extrañe, trato de no pensar para no quebrarme pero es para que él no me vea llorar y me vea contenta", dijo emocionada.