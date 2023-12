"No reconocí a mi vieja": Coni Capelli confundió a su madre con Pablo Herrera

Tras convertirse en la primera ganadora de "Gran Hermano Chile", Constanza Capelli asistió al react del reality junto a Claudio Michaux.

En el episodio, transmitido por Twitch, Youtube y Facebook, la bailarina y el comediante repasaron sus mejores momentos dentro de la casa-estudio, puntualizando en la emotiva llegada de su madre Paola Capelli al inmueble.

"Cuando me di vuelta y me dijeron 'Coni, Coni, Coni', yo me doy vuelta y miro a alguien, pensé que era Pablo Herrera", confesó la joven entre risas.

"Pensé que era un cantante. No reconocí a mi vieja, te juro. Miré y dije: qué hace este hueon aquí y después me dijeron: es tu mamá", añadió Capelli.

Pese a esta confunsión, la modelo recoconoció que la visita de su madre "fue el momento más bonito, esa sensación de poder abrazarla, a quién no le gusta abrazar a su mamita", pues se llevó a cabo días después de la feroz pelea que tuvo con Pincoya, su amiga más cercana en el encierro.