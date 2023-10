Pamela Díaz y "Chama" al borde de los golpes en "Tierra Brava": Hubo sanciones

Una fuerte y tensa discusión protagonizaron Pamela Díaz y Alexandra "Chama" Méndez durante una actividad en el reality "Tierra Brava".

Cuando los dos equipos del programa competían en una especie de fútbol con protección, la venezolana perdió la paciencia e ingresó a la cancha a empujar a sus contrincantes.

Una de sus víctimas fue "La Fiera", quien cayó estrepitosamente al suelo sin poder advertir el envión de la "Chama". "¿Por qué me pegas si yo no te pegué?", le gritó Díaz mientras la empujaba.

La pelea de Pamela Díaz y Chama

"¿Quién te pegó? Mira como me pegó en la cara", se defendió la venezolana, quien luego argumentó que empujó a todos y no a Díaz en particular. "Yo soy todos", le dijo la chilena.

"No te creas tan importante, que si te pego, te pego ahorita y te mato, pero no soy vulgar como tú", le respondió "Chama".

Tras la actividad la producción del programa anunció que Pamela Díaz fue sancionada con pasar el resto de la semana en el granero.